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Le cours de Repay s'envole après que Forager Capital a relevé son offre d'acquisition à 5,25 dollars par action
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Le titre de la société de technologie de paiement Repay RPAY.O bondit de 21 % à 4,23 $

** Le fonds spéculatif Forager Capital Management revoit à la hausse sa proposition d'acquisition de RPAY à 5,25 dollars par action

** En mai, RPAY avait rejeté l'offre publique d'achat non sollicitée de Forager, qui proposait 4,80 dollars par action en numéraire

** Forager est le principal actionnaire de RPAY, avec une participation d’environ 13 %

** Quatre courtiers sur cinq attribuent à l’action la recommandation « acheter » et un seul « conserver »; objectif de cours médian: 6 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action RPAY affichait une baisse de 1,9 % depuis le début de l’année

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