Le cours de Regenxbio s'effondre après l'annonce d'une émission d'actions de 100 millions de dollars

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16 juillet - ** Les actions de Regenxbio ( RGNX.O ) ont chuté de 14,1% à 9,62 dollars après la clôture, alors que la société prévoit une levée de fonds par émission d'actions ** La société de biotechnologie basée à Rockville, dans le Maryland, annonce une émission d'actions d'une valeur de 100 millions de dollars

** Morgan Stanley, JP Morgan, Leerink et Mizuho sont les co-chefs de file de l'opération ** RGNX a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour financer des essais cliniques, des dépenses d’investissement, le fonds de roulement, le développement de son portefeuille de produits candidats et le remboursement de sa dette, entre autres, conformément au prospectus ** Le mois dernier, RGNX a indiqué que la Food and Drug Administration (FDA) américaine est revenue sur son refus concernant sa thérapie génique contre une maladie rare, Navsunli, et soutenait désormais la demande d’autorisation accélérée; la société a également déclaré avoir reçu un paiement d’étape de 100 millions de dollars de la part de son partenaire AbbVie ABBV.N pour son médicament destiné au traitement d’une maladie oculaire

** L'action RGNX a clôturé jeudi en baisse de 8,7% à 11,20 dollars. Le titre a progressé de 62% au cours du dernier mois, ce qui le laisse en baisse de 22% depuis le début de l'année

** La société affiche une capitalisation boursière d’environ 580 millions de dollars