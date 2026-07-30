Le cours de Nuwellis a plus que doublé après l'acceptation d'une étude pédiatrique

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30 juillet - ** L'action Nuwellis NUWE.O progresse de 173% à 5,16 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que la revue médicale Frontiers in Pediatrics a accepté de publier une étude suggérant que l'époprosténol pourrait constituer une alternative sûre aux anticoagulants chez les enfants gravement malades suivant un traitement par Aquadex

** L’époprosténol est un médicament qui aide à prévenir la formation de caillots sanguins et qui a été utilisé pour assurer le bon fonctionnement du circuit de traitement Aquadex de Nuwellis chez ces patients

** L’étude, portant sur 46 enfants, a montré que cette approche permettait de maintenir le fonctionnement du système de filtration sans augmenter le risque hémorragique ni nécessiter de soutien supplémentaire de la pression artérielle

** Les chercheurs indiquent que l’époprosténol pourrait offrir une alternative aux patients pédiatriques ne pouvant pas utiliser d’anticoagulants classiques

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 96,9% depuis le début de l'année