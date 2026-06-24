Le cours de MoonLake Immunotherapeutics recule après une cession d'actions de 200 millions de dollars

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24 juin - ** Les actions de la société biotechnologique suisse MoonLake Immunotherapeutics MLTX.O ont reculé de 9,9 % à 19,12 dollars mercredi matin, après la fixation du prix d’une levée de fonds complémentaire de 200 millions de dollars ** Mardi en fin de journée, MLTX a vendu 10 millions d’actions, dont 1 million de bons de souscription préfinancés, à 20 dollars, soit une décote de 5,7 % par rapport au dernier cours de clôture ** Lundi, l’action MLTX a bondi de 15 % pour clôturer à 22,16 dollars après que la société eut publié les résultats de la semaine 52 de l’étude de phase avancée sur le sonelokimab dans le traitement de l’hidradénite suppurée, une affection cutanée chronique provoquant des lésions et des cicatrices ** La société a ensuite annoncé une levée de fonds de 150 millions de dollars après la clôture du marché lundi

** MLTX a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission d’actions pour financer la recherche, le développement, les activités de pré-commercialisation et de commercialisation du sonelokimab, ainsi que pour ses besoins généraux

** Leerink, Guggenheim, Cantor Fitzgerald et LifeSci Capital sont les co-chefs de file de l'opération

** Avec ce mouvement de mercredi, le titre affiche une hausse d’environ 45 % depuis le début de l’année

** Selon les données de LSEG, la note moyenne attribuée par 16 courtiers est “acheter” et leur objectif de cours médian s'établit à 30 dollars