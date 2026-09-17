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Le cours de Lucid s'envole après son partenariat avec la société européenne Bolt dans le cadre d'un accord sur les robotaxis
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 15:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** L'action du constructeur de véhicules électriques Lucid Group LCID.O progresse de 6,2 % à 4,26 dollars après l'annonce d'un accord concernant les robotaxis avec la plateforme européenne de mobilité Bolt

** Bolt prévoit de déployer 25 000 véhicules Lucid autonomes sur les routes des principales villes européennes

** Les deux entreprises développeront des véhicules capables de rouler de manière autonome dans certaines zones et sous certaines conditions, sans conducteur

** Bolt se chargera de la mise en place des systèmes, de la gestion de la flotte et des partenariats avec les villes nécessaires au lancement

** Lucid a conclu un partenariat américain dans le domaine des robotaxis avec Uber UBER.N et la société spécialisée dans la conduite autonome Nuro

** L'action Lucid a chuté de près de 60 % depuis le début de l'année

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