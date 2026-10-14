Le cours de Liquidia s'envole après que l'accord conclu avec United Therapeutics a éliminé un risque majeur lié à un litige

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours mentionnés au paragraphe 1, reformulation du titre)

L'action de Liquidia LQDA.O a bondi de près de 37% mercredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que le laboratoire pharmaceutique a réglé un litige juridique qui durait depuis plusieurs années avec United Therapeutics UTHR.O concernant son médicament contre une maladie pulmonaire.

Cet accord, annoncé mardi en fin de journée, met fin à six procédures judiciaires portant sur des brevets, des secrets d'affaires, des contrats et des allégations de violation des lois de la concurrence liées au Yutrepia de Liquidia, une forme de poudre sèche inhalable du médicament treprostinil.

Yutrepia est autorisé pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire (HAP) et de l’hypertension pulmonaire liée à une pneumopathie interstitielle (PH-ILD), et est en concurrence sur le marché avec le Tyvaso d’United Therapeutics.

Dans le cadre de cet accord, Liquidia cessera de promouvoir son médicament pour le traitement de l’HTAP-ILD, mais continuera à le commercialiser pour l’HTAP. Elle versera également à United Therapeutics environ 380,7 millions de dollars par versements échelonnés jusqu’en 2027.

“Nous prévoyons de financer les paiements prévus grâce aux ventes actuelles d’Yutrepia et à notre trésorerie”, a déclaré Michael Kaseta, directeur financier.

Cet accord élimine un risque juridique majeur pour Liquidia, dont les actions avaient perdu plus de la moitié de leur valeur après une décision de justice défavorable le mois dernier, tout en réduisant la concurrence pour le Tyvaso de United Therapeutics.

“Le risque juridique étant désormais écarté, nous considérons désormais Liquidia avant tout comme une opportunité de croissance liée à Yutrepia dans le domaine de l’HTAP, avec un potentiel de hausse lié à l’élargissement de l’indication ainsi que d’importantes opportunités issues du pipeline avec le L606”, a déclaré Manoj Eradath, analyste chez Jefferies.

Le L606 est le médicament expérimental de Liquidia destiné au traitement des maladies pulmonaires, qui en est actuellement au stade avancé de développement.

Liquidia ne fera pas appel de cette décision et a demandé à la Food and Drug Administration (FDA) américaine de retirer la PH-ILD de l’indication d’Yutrepia, a indiqué le laboratoire.

Jessica Fye, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que si ce résultat correspondait aux attentes des investisseurs, le versement d’environ 380 millions de dollars était “meilleur que prévu” pour United Therapeutics.

Cet accord devrait améliorer la visibilité sur la croissance future de Tyvaso dans le domaine de la PH-ILD, a déclaré Roger Song, analyste chez Jefferies.

United Therapeutics a indiqué dans un communiqué réglementaire que, dans le cadre de cet accord, Liquidia mettrait fin aux cohortes d’essais cliniques portant sur la PH-ILD et cesserait de publier les données associées.