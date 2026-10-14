Le cours de l'opérateur australien de Domino's recule, la mise à jour de la maison mère américaine n'apportant que peu d'éléments nouveaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action Domino's Pizza Enterprises DMP.AX a chuté de 4,7 % à 20,87 dollars australiens, enregistrant ainsi sa plus forte baisse en pourcentage intrajournalière depuis le 7 septembre

** Selon Jefferies, les commentaires de Domino's Pizza

DPZ.O , qui accorde une licence d'exploitation de la marque à DMP, n'apportaient guère d'informations nouvelles par rapport au point sur l'activité de DMP portant sur sept semaines

** La société de courtage précise que le point sur l’activité de DMP portant sur sept semaines, qui fait état d’une baisse de 5,8 % du chiffre d’affaires à périmètre constant, avait déjà intégré l’essentiel des informations relatives à la période considérée

** Jefferies a toutefois ajouté que le directeur général de DPZ s’était montré plus optimiste que jamais concernant DMP, réaffirmant l’importance accordée par la direction à des volumes rentables tout en indiquant que certains marchés pourraient à terme se tourner vers d’autres opérateurs

** Jefferies voit un potentiel de hausse pour DMP et salue les progrès réalisés par la direction pour stabiliser les résultats, même si une reprise durable des ventes à périmètre constant reste essentielle une fois que la révision des prix aura pris fin

** Depuis le début de l’année, DPZ a perdu près de 29 % de sa valeur, contre une hausse de 1,5 % pour DMP