Le cours de l'entreprise de semi-conducteurs Amkor Technology recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars

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30 avril - ** L'action Amkor Technology AMKR.O recule de 4 % en pré-ouverture à 67,75 $ alors que la société cherche à lever des fonds ** Le fournisseur de services de conditionnement et de test de semi-conducteurs annonce une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 1 milliard de dollars, arrivant à échéance en 2031

** Il prévoit d'utiliser le produit net de l'émission pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les dépenses d'investissement

** La société prévoit également d'utiliser une partie du produit pour financer des "capped calls", des opérations sur dérivés utilisées pour compenser une dilution potentielle

** Basée à Tempe, en Arizona, AMKR affiche une capitalisation boursière de 17,5 milliards de dollars, sur la base d'environ 247,9 millions d'actions en circulation

** À la clôture de mercredi, l'action AMKR affichait une hausse de 79 % depuis le début de l'année, dont une flambée de 57 % en avril. Lundi, le titre a atteint un plus haut intrajournalier record de 79,23 dollars ** Lundi soir, la société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,69 milliard de dollars au premier trimestre, en hausse de 27 % en glissement annuel, et un BPA ajusté de 33 cents, dépassant les estimations des analystes; ses prévisions pour le deuxième trimestre ont également dépassé les attentes d' Wall Street, selon les données de LSEG

** Sur 12 analystes, 5 recommandent d'"acheter" le titre, 6 de "conserver" et 1 de "vendre fortement"; l'objectif de cours médian est de 69 $, contre 55 $ il y a un mois