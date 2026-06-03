Le cours de l'entreprise d'infrastructures spatiales Intuitive Machines chute suite à l'annonce d'un projet de cession d'actions d'une valeur de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 juin - ** Les actions d' LUNR.O , fabricant de modules lunaires, ont reculé de 5,4% à 37,42 dollars lors des échanges avant l'ouverture mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société d'infrastructures et de services spatiaux basée à Houston, au Texas, a déposé une offre ATM (au marché) pouvant atteindre 500 millions de dollars, avec Barclays et Cantor Fitzgerald, entre autres, comme agents de vente
** LUNR a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise
** La société compte environ 217 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 8,6 milliards de dollars
** À la clôture de mardi, l'action avait bondi de 113% depuis le début du trimestre, ce qui porte sa hausse à 143% depuis le début de l'année
** 8 analystes recommandent d'“acheter” le titre, 1 de “conserver” et 1 de “vendre”; objectif de cours médian de 42,50 $, selon les données de LSEG
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