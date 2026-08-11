Le cours de l'American Healthcare REIT recule après une levée de fonds de 712 millions de dollars

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11 août - ** L'action American Healthcare REIT AHR.N reculait de 3,7% à 53,40 dollars avant l'ouverture mardi, après la fixation du prix d'une émission complémentaire dans la nuit ** L'exploitant de résidences pour seniors et d'établissements de soins infirmiers spécialisés a annoncé lundi en fin de journée la mise en vente de 13,25 millions d'actions pour un montant d'environ 712,2 millions de dollars, sur la base d'une vente à terme

** Le prix d’offre de 53,75 dollars représente une décote de 3,1% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société a conclu des contrats de vente à terme de 24 mois avec les chefs de file Morgan Stanley, Citigroup et KeyBanc

** Une fois les contrats exécutés, la société prévoit d’utiliser le produit net pour une acquisition en cours, d’éventuels investissements futurs et ses besoins généraux

** La société, basée à Irvine, en Californie, compte environ 218 millions d’actions en circulation ** En mai, AHR avait fixé le prix d’une émission d’actions de 706 millions de dollars , également assortie d’un contrat de vente à terme

** Depuis le début de l’année, l’action AHR a progressé de 18% jusqu’à lundi

** Les 15 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; l’objectif de cours médian est de 60 dollars, selon les données de LSEG