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Le cours de l'action Zscaler s'effondre, les prévisions de chiffre d'affaires étant inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 10:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action de la société de sécurité cloud Zscaler ZS.O a chuté de 21,5 % à 144,80 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations des analystes , invoquant une concurrence accrue dans le secteur de la cybersécurité alors que les entreprises réduisent leurs dépenses en matière de produits de sécurité cloud

** La société est confrontée à la concurrence de rivaux plus importants tels que Palo Alto Networks PANW.O , qui se disputent des parts de marché avec leurs propres offres de plateformes

** BTIG estime que la concurrence pèse de plus en plus sur les perspectives de croissance de Zscaler, et que les commentaires sur l'acquisition de nouveaux clients risquent d'aggraver ces inquiétudes

** Zscaler a annoncé un chiffre d'affaires de 850.5 millions de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations de 835.4 millions de dollars

** À la suite de ces résultats, au moins 18 sociétés de courtage ont abaissé leur objectif de cours sur le titre, selon les données compilées par LSEG

** Sur 50 courtiers, 40 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, et 10 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 200 dollars – données compilées par LSEG

** L'action se négocie à 41 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur 5 ans de 133 fois, selon les données de LSEG, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée

** Le titre a reculé d'environ 17,9 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 14,7 % pour le Nasdaq .IXIC

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 10:21:41.

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