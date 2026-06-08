Le cours de l'action Zealand Pharma chute de 24 % après des effets secondaires et une efficacité décevants du survodutide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions de Zealand Pharma ZELA.CO ont chuté de 24,1 % après que la société danoise de biotechnologie a présenté vendredi les résultats d'une étude de phase avancée portant sur son médicament expérimental contre l'obésité, le survodutide, concédé sous licence à Boehringer Ingelheim

** Ses données de phase III ont montré "une fréquence élevée d'événements gastro-intestinaux et un nombre notable d'abandons", ce qui "risque de décevoir", selon Jefferies

** J.P. Morgan note que la perte de poids rapportée de 13 % sur la base du schéma thérapeutique est inférieure à celle des concurrents commercialisés, le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO affichant environ 15 % et le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N environ 20 %

** JPM estime que le dosage rigide utilisé lors des essais a probablement influencé les effets secondaires, mais même après ajustements et par rapport aux concurrents, il juge la tolérance "décevante"

** Jefferies ajoute qu'il existe des indicateurs "encourageants" de bénéfices hépatiques directs et de modifications probables du titrage à un stade plus précoce, mais que le point d'inflexion de la valeur de Zealand ne se produira pas avant 2027

** Le titre se trouve en bas de l'indice STOXX 600 .STOXX