Le cours de l'action Vaxcyte s'envole après le succès de son vaccin antipneumococcique lors d'un essai clinique de phase avancée

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(Mise à jour des cours au paragraphe 1, ajout des commentaires des analystes aux points 5 et 8)

par Siddhi Mahatole

Vaxcyte PCVX.O a annoncé lundi que son vaccin expérimental contre le pneumocoque avait généré des réponses immunitaires comparables à celles des vaccins concurrents lors d'une étude de phase avancée, ce qui a fait bondir son coursde 57%en début de séance.

Voici les principaux éléments:

* La maladie pneumococcique est causée par une bactérie pouvant entraîner une pneumonie, une méningite et des infections sanguines; les personnes âgées sont particulièrement exposées à ce risque

* Le vaccin, baptisé VAX-31, a induit des réponses immunitaires au moins comparables à celles du "Prevnar 20" de Pfizer PFE.N et du "Capvaxive" de Merck MRK.N contre les 28 souches bactériennes, ou sérotypes, communes à l’un ou aux deux vaccins concurrents

* Il a également induit des réponses immunitaires plus fortes contre trois souches propres au VAX-31 et contre la souche 20B, a indiqué la société

* Le vaccin présentait un profil de sécurité homogène dans toutes les tranches d’âge étudiées, sans aucun événement indésirable grave considéré comme lié aux vaccins

* Roger Song, analyste chez Jefferies, a déclaré que ces résultats correspondaient au scénario le plus optimiste, le VAX-31 étant en passe de conquérir une part significative du marché des vaccins pour adultes, estimé entre 3 et plus de 6 milliards de dollars

* Dans des comparaisons distinctes, le VAX-31 a atteint le seuil de référence de l’étude pour les 20 souches qu’il partage avec le Prevnar 20 et pour 17 des 19 souches partagées avec le Capvaxive

* Pour les deux autres souches communes avec Capvaxive, le VAX-31 n’a pas atteint le seuil de référence plus strict de l’étude, maisa respecté un seuil historique

* David Risinger, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que l’échec du VAX-31 face au Capvaxive de Merck concernant le sérotype 3 reflétait une norme d’essai plus stricte et n’aurait probablement pas d’incidence sur le plan réglementaire

* Vaxcyte attend les résultats de deux autres essais cliniques de phase avancée au cours du premier semestre 2027 et prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis au cours du premier semestre 2028