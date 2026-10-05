Le cours de l'action Vaxcyte s'envole alors que le vaccin antipneumococcique atteint les principaux objectifs de l'essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vaxcyte PCVX.O a annoncé lundi que son vaccin expérimental contre le pneumocoque avait atteint ses principaux objectifs dans le cadre d'une étude de phase avancée menée chez des adultes âgés de 50 ans et plus, ce qui a fait bondir son cours de 91% avant l'ouverture de la Bourse.

Voici les principaux éléments:

* La maladie pneumococcique est causée par une bactérie pouvant entraîner une pneumonie, une méningite et des infections sanguines; les personnes âgées sont particulièrement exposées à ce risque

* Le vaccin, baptisé VAX-31, a induit des réponses immunitaires au moins comparables à celles du "Prevnar 20" de Pfizer PFE.N et du "Capvaxive" de Merck MRK.N contre les 28 souches bactériennes, ou sérotypes, communes à l’un ou aux deux vaccins concurrents

* Il a également induit des réponses immunitaires plus fortes contre trois souches propres au VAX-31 et contre la souche 20B, a indiqué la société

* Le vaccin présentait un profil de sécurité homogène dans tous les groupes d’âge étudiés, sans aucun événement indésirable grave considéré comme lié aux vaccins

* Dans des comparaisons distinctes, le VAX-31 a induit des réponses immunitaires qui ont atteint le seuil d’efficacité fixé par l’étude pour les 20 souches qu’il partage avec le Prevnar 20 et pour 17 des 19 souches partagées avec le Capvaxive

* Pour les deux autres souches communes avec Capvaxive, le VAX-31 n’a pas atteint le seuil d’efficacité plus strict de l’étude, mais a respecté un seuil moins exigeant, historiquement utilisé dans les études sur les vaccins

* Vaxcyte attend les résultats de deux autres essais cliniques de phase avancée au cours du premier semestre 2027 et prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le VAX-31 au cours du premier semestre 2028