Le cours de l'action Vanda Pharma recule après l'échec d'un essai clinique qui met un terme au programme de développement d'un médicament contre l'anxiété

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15 octobre - ** L'action de Vanda Pharmaceuticals

VNDA.O recule de 1,7 % à 4,15 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé mercredi soir que son médicament expérimental contre l'anxiété, le VQW-765, n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée

** Le médicament n’a pas permis de réduire le niveau de stress par rapport au placebo lors d’un test de stress consistant à prendre la parole en public

** Vanda suspend le programme de développement du VQW-765 le temps d’examiner l’ensemble des données de l’étude

** L'échec de cet essai "accentue la pression sur le reste du portefeuille", ont déclaré les analystes d'Oppenheimer, ajoutant que les investisseurs pourraient désormais appliquer des "critères plus stricts" aux autres programmes de Vanda

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 52 % depuis le début de l’année