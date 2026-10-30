Le cours de l'action Universal Music s'envole alors que la croissance des abonnements dépasse les prévisions

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(Ajoute un graphique illustrant l'évolution du cours de l'action au fil du temps; complète l'article avec du contexte, des détails sur les performances et les commentaires du directeur financier et des analystes.)

par Jerome Terroy

L'action d'Universal Music Group

UMG.AS a bondi vendredi après que la plus grande maison de disques au monde a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires lié aux abonnements au troisième trimestre supérieure aux attentes du marché, précisant que les pressions sur ses parts de marché s'étaient atténuées par rapport au premier semestre.

Les investisseurs cherchaient des signes indiquant si la dynamique pourrait s'accélérer après qu’UMG, dont les labels représentent des artistes tels que Taylor Swift et BTS, eut fait état d’une croissance plus lente au deuxième trimestre.

Le titre a bondi de 15% pour se hisser en tête de l’indice de référence européen STOXX 600 .STOXX , mais s’échangeait toujours en dessous de son cours de juillet après avoir perdu un quart de sa valeur .

Le chiffre d’affaires des abonnements à la musique enregistrée a progressé de 9,5% à taux de change constant, hors impact de la récente acquisition de Downtown, dépassant ainsi la croissance de 8,2% attendue par les analystes selon une note d’ING publiée avant la publication des résultats.

UMG a indiqué que les hausses des prix de gros et la poursuite d’une croissance solide du nombre d’abonnés avaient contribué à cette performance, tandis que le directeur financier Matt Ellis a précisé que la croissance des revenus d’abonnement s’était accélérée au cours du trimestre.

Avant la publication des résultats d’UMG, Spotify SPOT.N avait fait état d’une croissance continue de son activité d’abonnement premium et prévu un nombre de nouveaux abonnés supérieur aux attentes, tandis qu’Alphabet GOOGL.O indiquait que le chiffre d’affaires des abonnements de YouTube progressait plus rapidement que celui de son activité publicitaire.

“UMG devra peut-être encore afficher de bons résultats pendant quelques trimestres pour convaincre les investisseurs, mais le troisième trimestre s’est nettement amélioré”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.