Le cours de l'action Ultragenyx s'effondre après l'échec d'un médicament contre le syndrome d'Angelman lors d'un essai clinique de phase avancée

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* Le titre atteint un plus bas historique, ce qui fait peser un risque d'environ 1,25 milliard de dollars sur sa capitalisation boursière

* Au moins dix sociétés de courtage ont revu leurs objectifs de cours à la baisse à la suite de la publication de ces données

* Ultragenyx prévoit d'importantes réductions de dépenses

(Mise à jour de l'évolution du cours et des graphiques)

par Kamal Choudhury

L'action d'Ultragenyx Pharmaceutical

RARE.O a plongé jeudi après l'échec, lors d'un essai clinique de phase avancée très suivi, de son traitement contre les troubles neurodéveloppementaux, portant un coup dur à l'un de ses principaux paris de croissance.

Le médicament, l’apazunersen, n’a pas atteint son objectif principal, à savoir l’amélioration des capacités cognitives, ni ses objectifs secondaires concernant la réponse globale des patients atteints du syndrome d’Angelman, une maladie rare qui affecte le système nerveux et entrave le développement normal du cerveau pendant l’enfance.

Ultragenyx a déclaré mercredi en fin de journée qu’il n’y avait aucune différence entre les patients recevant le traitement et ceux sous placebo, ce qui a conduit à une réévaluation de l’avenir du programme.

Le résultat de cet essai constitue un coup dur pour l’entreprise et la communauté des patients, car il n’existe actuellement aucun traitement modificateur de la maladie approuvé pour cette affection.

Cela marque également le deuxième échec consécutif d’un essai clinique de phase avancée pour Ultragenyx, un revers que l’analyste de Jefferies, Maury Raycroft, a qualifié de « sans ambiguïté négatif » et susceptible d’« éroder davantage la confiance des investisseurs ».

L’action Ultragenyx a chuté de 47,6 % pour atteindre un plus bas historique de 13,89 dollars en début de séance, ce qui pourrait lui faire perdre 1,25 milliard de dollars de capitalisation boursière si cette tendance se confirme.

À la suite des résultats de l’essai, au moins dix maisons de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour le titre.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que cet échec « supprime un moteur de croissance essentiel », tandis que l’analyste de Cantor Fitzgerald, Kristen Kluska, a averti qu’Ultragenyx « doit véritablement réduire ses dépenses de manière substantielle pour que les investisseurs envisagent ne serait-ce que de se positionner sur le titre ».

Ultragenyx a déclaré qu’elle mettrait en œuvre « d’importantes réductions de dépenses » afin de maîtriser ses coûts d’exploitation élevés.

Jefferies a noté que l’échec de l’essai clinique d’Ultragenyx « accroît le risque pour les concurrents » tels qu’Ionis Pharmaceuticals IONS.O et Oak Hill Bio, qui développent des traitements similaires.

« Le dossier d’investissement a changé de nature », a déclaré Joseph Schwartz, analyste chez Leerink Partners, estimant qu’Ultragenyx est désormais « davantage une question de stratégie commerciale et de gestion des dépenses qu’une question de mise en œuvre de son portefeuille de produits ».