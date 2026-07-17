Le cours de l'action Travelers progresse après la publication d'un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

17 juillet - ** L'action de l'assureur IARD Travelers Companies TRV.N progresse de 7,8% à 364,2 dollars

** Le bénéfice de base de la société au deuxième trimestre bondit grâce à la baisse des pertes liées aux catastrophes et à la solidité des revenus d'investissement

** Le bénéfice trimestriel de base par action s'élève à 10,04 dollars, en hausse de 44%, contre des estimations des analystes de 5,42 dollars — données compilées par LSEG

** La société fait état de pertes liées aux catastrophes de 518 millions de dollars avant impôts, contre 927 millions de dollars un an plus tôt

** Les analystes de J.P. Morgan indiquent que les résultats ont dépassé les attentes dans tous les secteurs, mais qu’ils ont été particulièrement solides dans les branches « particuliers » et « entreprises »

** Le résultat net des placements s'élève à 1,07 milliard de dollars, en hausse de 13,6% par rapport à l'année précédente

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 16% depuis le début de l'année