Le cours de l'action StepStone recule légèrement après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action de la société d'investissement StepStone Group STEP.O recule de 1,7% à 49,5 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé jeudi un résultat net ajusté de 60,3 millions de dollars, soit 48 cents par action, pour le premier trimestre, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 65,6 millions de dollars, soit 51 cents par action – données compilées par LSEG

** Un analyste d’Oppenheimer explique que ce « manquement » s’explique par les revenus de carry et d’investissement, qui sont généralement irréguliers d’un trimestre à l’autre

** Sept analystes sur huit attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et un seul “conserver”; leur objectif de cours médian est de 66 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 21,5% depuis le début de l'année