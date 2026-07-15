Le cours de l'action SpaceX passe pour la première fois sous son prix d'introduction en bourse, alors que sa flambée spectaculaire s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le cours de clôture de l'action)

* L'action termine en légère baisse à 135,27 dollars, après avoir atteint un plus bas à 132,28 dollars

* Les analystes s'attendent à ce que les premiers résultats post-introduction en bourse soient publiés au cours de la première semaine d'août

* L'expiration prochaine de la période de blocage pourrait accentuer la pression à la vente de la part des salariés et des premiers investisseurs

* Le pic atteint le mois dernier a brièvement éclipsé Microsoft et Amazon malgré des fondamentaux plus faibles

par Niket Nishant, Johann M Cherian et Akash Sriram

L’action SpaceX SPCX.O est passée pour la première fois mercredi sous son prix d’introduction en bourse avant de clôturer juste au-dessus de ce niveau, un peu plus d’un mois après que l’entreprise, spécialisée dans les fusées et l’IA, a réalisé la plus grande introduction en bourse de l’histoire et fait d’Elon Musk le premier « trillionnaire » au monde. Les actions ont reculé de 0,6% pour clôturer à 135,27 dollars, après avoir chuté jusqu’à 132,28 dollars — un niveau inférieur au prix d’introduction de 135 dollars et bien en deçà du plus haut atteint le mois dernier, qui avait brièvement propulsé la capitalisation boursière de l’entreprise au-dessus de celles des géants de la tech Microsoft MSFT.O et Amazon

AMZN.O , des sociétés affichant un historique boursier plus long et des résultats financiers plus solides.

Cela nous rappelle une fois de plus que l’enthousiasme de Wall Street peut rapidement s’essouffler, même pour une entreprise dont les ambitions démesurées et le soutien de Musk lui ont brièvement permis d’atteindre une valorisation supérieure à 2.600 milliards de dollars le mois dernier, contre 1.780 milliards de dollars mercredi après-midi.

“Je pense que le problème évident, c’est qu’il y a beaucoup d’investisseurs qui détiennent des actions de la société et que certains d’entre eux, voire un bon nombre, souhaitent se dégager, ce qui exerce une forte pression sur le titre”, a déclaré Justus Parmar, directeur général de Fortuna Investments, un investisseur de SpaceX. “On en voit probablement déjà un peu les effets et, au cours de l’année, on en verra davantage.”

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'ENDETTEMENT PÈSENT SUR LA VALORISATION Le revirement de SpaceX reflète en partie les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses en IA financées par l’endettement et l’impact que pourraient avoir d’éventuelles hausses des taux de la Réserve fédérale sur les valorisations déjà tendues du secteur technologique. SpaceX s’est tourné vers le marché obligataire le mois dernier pour lever 25 milliards de dollars, devenant ainsi le dernier géant technologique en date à émettre des obligations afin de développer une infrastructure technologique coûteuse dont les perspectives de rentabilité font l’objet de vifs débats à Wall Street.

Le recul du titre “semble résulter à la fois de prises de bénéfices, d’une réévaluation de sa valorisation et du dénouement de positions extrêmement optimistes, après l’une des introductions en bourse les plus attendues de ces dernières années”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Il n’est pas rare qu’une action tombe en dessous de son prix d’introduction en bourse, en particulier en période de tensions généralisées sur les marchés. Toutefois, cette baisse pourrait donner du poids aux détracteurs qui ont fait valoir que la valorisation de SpaceX était exagérée, étant donné que l’entreprise a enregistré une perte de 4,9 milliards de dollars l’année dernière et que bon nombre de ses ambitions n’ont pas encore fait leurs preuves.

L'INTÉGRATION AU NASDAQ NE PARVIENT PAS À RELANCER LE COURS DE L'ACTION

“Rien ces derniers temps n’est venu rappeler aux investisseurs certains des catalyseurs qui les avaient poussés à acheter SpaceX”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers. “Le fait qu’une action ait chuté de quelques dollars en dessous de son prix d’introduction en bourse n’est pas en soi une tragédie, mais SpaceX fait l’objet d’une attention particulière et joue un rôle important dans le psychisme des investisseurs.”

L’intégration du titre dans des indices tels que le Nasdaq 100 .NDX , à forte composante technologique, n’a pas inversé la tendance baissière. L’action SpaceX a chuté d’environ 13% depuis son intégration dans le Nasdaq 100.

L’attention des investisseurs se portera désormais sur les premiers résultats de la société après son introduction en bourse. Les analystes s’attendent à ce que la publication de ces résultats ait lieu au cours de la première semaine d’août. Après cette publication, la première phase de la période de blocage liée à l’introduction en bourse devrait prendre fin, permettant ainsi aux employés éligibles et à certains actionnaires de la première heure de commencer à vendre une partie de leurs participations, un événement qui, selon les analystes, pourrait peser davantage sur le titre. Les investisseurs suivent également de près le 13e vol d’essai de Starship , car la réussite du développement de cette fusée est essentielle pour réduire les coûts de lancement et permettre la réalisation de nombreux projets à long terme parmi les plus ambitieux de l’entreprise, notamment les centres de données orbitaux et les missions lunaires.

“Nous n’en sommes vraiment qu’à environ 30 jours dans cette expérience, c’est encore très précoce”, a déclaré Justus Parmar. “L’essentiel, c’est qu’Elon ait obtenu ses 85 milliards de dollars pour faire passer SpaceX au niveau supérieur de croissance, et il faudra de nombreuses années pour voir comment cela se concrétisera. Pas en 30 jours de cotation.”