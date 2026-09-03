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Le cours de l'action Snowflake bondit de 24 % grâce à des prévisions de chiffre d'affaires en hausse
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 10:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre -

** L'action Snowflake SNOW.N a bondi d'environ 24 % à 378,75 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la bourse, après que la société a dépassé les estimations du deuxième trimestre et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux produits , grâce à une forte demande dans les domaines du cloud et de l'IA

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 37 % pour atteindre 1,49 milliard de dollars et le BPA ajusté s’est établi à 62 cents, dépassant les estimations des analystes (1,48 milliard de dollars et 45 cents, selon LSEG), grâce à l’adoption des produits d’IA

** L'entreprise spécialisée dans l'IA et le cloud de données table désormais sur un chiffre d'affaires lié aux produits de 6,07 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure de 5,84 milliards de dollars

** Piper Sandler indique que les entreprises n’en sont encore qu’aux prémices de l’adoption de CoCo (un assistant de codage alimenté par l’IA) destiné à prendre en charge les charges de travail liées à l’IA, ce qui confirme les anticipations d’une croissance continue et d’une accélération de la demande

** Sur 52 courtiers, 46 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 5 « conserver » et 1 « vendre » ou moins; le cours cible médian s’établit à 382 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, l'action affichait une hausse de 39,2 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 10:35:38.

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