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Le cours de l'action RPM recule, les prévisions revues à la baisse venant éclipser les résultats supérieurs aux attentes du premier trimestre
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 14:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action du fabricant de revêtements RPM International RPM.N recule de 2% à 93,50 dollars après la publication de ses résultats du premier trimestre

** La société prévoit une hausse de l’EBITDA ajusté pour l’exercice 2027 dans une fourchette de croissance à un chiffre moyen, contre une prévision antérieure de 5% à 10%

** La société prévoit une hausse de son chiffre d’affaires consolidé dans une fourchette comprise entre 5% et 7%, ce qui correspond globalement aux prévisions précédentes de 3% à 7%

** Le chiffre d’affaires net du premier trimestre, à 2,22 milliards de dollars , est conforme aux estimations des analystes, selon les données de LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du premier trimestre, à 1,98 dollar , dépasse les estimations de 1,94 dollar par action

** 17 des 18 courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, 1 recommande de « conserver »; objectif de cours médian de 127,94 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 8,37% depuis le début de l’année

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