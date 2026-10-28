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Le cours de l'action Robinhood chute après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 09:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre -

** L'action de la plateforme de trading Robinhood Markets

HOOD.O recule de 8,56% à 86,47 dollars en pré-ouverture

** La société n’a pas atteint les estimations de bénéfices de Wall Street pour le troisième trimestre , le ralentissement des échanges de cryptomonnaies et la hausse des dépenses ayant contrebalancé la forte activité sur les marchés des options et des prédictions

** Le chiffre d’affaires de la société lié aux transactions de cryptomonnaies a chuté de 55% en glissement annuel, à 120 millions de dollars

** Le bénéfice du troisième trimestre s’est établi à 51 cents par action, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 55 cents par action

** Sur 33 courtiers, 27 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 5 “conserver” et 1 “vendre” ou moins; leur objectif de cours médian est de 134,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 16,3% depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 09:11:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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