Le cours de l'action Robinhood chute après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre -

** L'action de la plateforme de trading Robinhood Markets

HOOD.O recule de 8,56% à 86,47 dollars en pré-ouverture

** La société n’a pas atteint les estimations de bénéfices de Wall Street pour le troisième trimestre , le ralentissement des échanges de cryptomonnaies et la hausse des dépenses ayant contrebalancé la forte activité sur les marchés des options et des prédictions

** Le chiffre d’affaires de la société lié aux transactions de cryptomonnaies a chuté de 55% en glissement annuel, à 120 millions de dollars

** Le bénéfice du troisième trimestre s’est établi à 51 cents par action, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 55 cents par action

** Sur 33 courtiers, 27 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 5 “conserver” et 1 “vendre” ou moins; leur objectif de cours médian est de 134,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 16,3% depuis le début de l'année