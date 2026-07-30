Le cours de l'action Rentokil s'effondre de 18 % en raison d'un ralentissement de la croissance en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tout au long du texte)

La société britannique de lutte contre les nuisibles Rentokil RTO.L a annoncé jeudi que la croissance de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord au deuxième trimestre avait ralenti par rapport au trimestre précédent et qu'elle devait redoubler d'efforts pour remédier à ses résultats inférieurs aux attentes, ce qui a fait chuter son cours de près de 18 % en début de séance.

Voici quelques détails supplémentaires:

* « Nous ne parvenons pas à exploiter pleinement notre potentiel de croissance sur bon nombre des marchés où nous sommes présents, ni à tirer pleinement parti de notre taille », a déclaré Mike Duffy, directeur général.

* Les pressions inflationnistes, les taux d’intérêt élevés et la morosité des consommateurs liée à la guerreen Iran ont conduit les clients de Rentokil à réduire leurs dépenses en services courants.

* L’année dernière, Rentokil a mis en place des centres de services plus petits et stratégiquement situés, renforcé son marketing numérique et développé ses services de porte-à-porte dans le cadre de sa stratégie visant à remédier à la faiblesse observée en Amérique du Nord.

* La société a enregistré une croissance organique de son chiffre d’affaires de 3,6 % sur son plus grand marché au cours du trimestre clos le 30 juin, en baisse par rapport aux 3,9 % du premier trimestre.

* « À l’avenir, nous avons constaté un certain ralentissement du flux de prospects dans le secteur résidentiel en Amérique du Nord vers la fin du deuxième trimestre et au début du mois de juillet », a déclaré M. Duffy.

* Rentokil a toutefois indiqué que son bénéfice annuel serait conforme aux attentes du marché.

* « Compte tenu des commentaires sur le flux de prospects en fin de trimestre, nous nous attendons à ce que la confiance dans les perspectives d’) s annuelles de (s’affaiblisse », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

* Les résultats de Rentokil font écho aux difficultés rencontrées par son concurrent américain Rollins

ROL.N , dont les résultats du deuxième trimestre publiésla semaine dernière se sont révélés inférieurs aux estimations de Wall Street.

* L'action de la société cotée à Londres reculait de 17,7 % à 3,65 £ à 08h10 GMT, en passe d'enregistrer sa pire journée depuis septembre 2024 si cette baisse se confirme.