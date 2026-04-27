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Le cours de l'action Re/Max s'envole suite à l'accord d'acquisition conclu avec Real Brokerage, une société spécialisée dans les technologies
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action Re/Max RMAX.N bondit de 21,2 % en pré-ouverture à 9,69 $, son plus haut niveau depuis sept mois, après la conclusion d'un accord de vente avec la plateforme technologique immobilière The Real Brokerage REAX.O ** Les sociétés indiquent que la transaction implique une valeur d'entreprise de 880 millions de dollars, dette comprise

** Selon les termes de l'accord, les actionnaires de RMAX pourraient choisir entre 5,15 actions de la société fusionnée ou 13,80 $ en espèces pour chaque action qu'ils détiennent

** Les actionnaires de REAX détiendraient environ 59 % de la nouvelle entité, les actionnaires de RMAX détenant le reste. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2026

** L'action RMAX a clôturé vendredi à 7,99 $, pour une capitalisation boursière d'environ 160 millions de dollars

** REAX affiche une valeur de marché d'environ 565 millions de dollars à la clôture de vendredi. Son titre plonge de 20 % avant l'ouverture, à 2,15 dollars, son plus bas niveau depuis la mi-janvier

** À la clôture de vendredi, l'action RMAX affichait une hausse de 5 % depuis le début de l'année, après une baisse de 29 % en 2025

** L'action REAX a reculé d'environ 27 % en 2026 jusqu'à vendredi, après une baisse de 21 % l'année dernière ** Il s'agirait de la troisième acquisition majeure d'une agence immobilière ces derniers mois. Le géant du crédit hypothécaire Rocket RKT.N a accepté d'acheter Redfin en mars 2025, et Compass COMP.N a conclu un accord pour acquérir Anywhere Real Estate, société mère de marques telles que Sotheby’s International Realty et Coldwell Banker, en septembre, dans un contexte de concurrence croissante sur un marché immobilier en stagnation

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

RE/MAX HLDGS RG-A
9,945 USD NYSE +23,85%
ROCKET COS RG-A
15,450 USD NYSE -0,96%
THE RL BROKERAGE
2,0200 USD NASDAQ -24,63%
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