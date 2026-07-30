Le cours de l'action Qualcomm recule alors que la hausse des coûts et la faiblesse liée à Apple assombrissent les prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant les actions et les baisses de prix au paragraphe 10)

L'action Qualcomm QCOM.O a chuté d'environ 5 % jeudi après que l'avertissement du fabricant de puces concernant la hausse des coûts de la mémoire et une baisse plus marquée du chiffre d'affaires provenant d'Apple a suscité des inquiétudes quant à la croissance des bénéfices à court terme.

La forte hausse des dépenses liées aux infrastructures d’IA a tendu les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs, entraînant une augmentation des coûts de la mémoire, des plaquettes, du conditionnement et des tests. Qualcomm prévoit de répercuter ces hausses sur ses clients par le biais d’augmentations de prix à deux chiffres.

“Les hausses de coûts et l’augmentation des dépenses pèsent lourdement sur les marges, et bien que la société tente d’augmenter ses prix pour compenser, la montée en puissance prochaine des centres de données devrait largement contrebalancer cette mesure tarifaire”, ont déclaré les analystes de Bernstein.

Qualcomm a déclaré mercredi que les bénéfices des hausses de prix se feraient sentir progressivement au cours des deux prochains trimestres, et que les marges seraient sous pression à court terme à mesure que les contrats existants arriveront à échéance et que de nouveaux cycles de produits débuteront.

Pour le trimestre en cours, Qualcomm prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 2,05 et 2,25 dollars, bien en deçà de l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élève à 2,36 dollars.

La société a indiqué que sa part de marché pour les modems dans le prochain iPhone serait nettement inférieure à son estimation précédente de 20 %, ce qui laisse présager que son activité liée à Apple va se contracter plus rapidement que prévu.

Le fabricant de puces est resté optimiste quant à son expansion dans les domaines de l’IA et des centres de données, affirmant que la croissance du chiffre d’affaires hors téléphonie mobile devrait s’accélérer pour atteindre plus de 60 % au cours de l’exercice 2027, contre 24 % au cours de l’exercice 2026.

Les analystes de TD Cowen ont toutefois averti que cette diversification mettrait du temps à porter ses fruits, soulignant que les premiers programmes liés aux centres de données génèrent des marges plus faibles.

Au moins neuf analystes ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour l’action, dont la moyenne s’établit désormais à 203,37 dollars.

Qualcomm se négocie à 14,31 fois ses bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 43,85 fois pour Intel et 17,49 fois pour Nvidia.