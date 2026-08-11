Le cours de l'action PNE recule, les intentions d'achat se situant en deçà de la valorisation du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Le titre de PNE PNEGn.DE , promoteur de parcs éoliens et solaires, a chuté de 10% en début de séance à Francfort après que la société allemande a déclaré que l'intérêt suscité par son processus de cession indiquait que les acheteurs potentiels n'étaient pas disposés à s'aligner sur la valorisation du marché

** "Il n’est pas certain qu’un accord se concrétise", déclare un trader local, qui s’attend à un impact négatif sur le cours de l’action

** La banque américaine Morgan Stanley MS.N détient une participation de 50,06% dans PNE, selon les données de LSEG ** La cession de cette entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables pourrait rapporter plus d’un milliard d’euros (1,15 milliard de dollars), a rapporté Reuters en juin

** La société se situe en bas du classement de l'indice allemand des petites capitalisations .SDAXI

(1 dollar = 0,8666 euro)