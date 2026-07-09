Le cours de l'action PepsiCo oscille après la confirmation de ses prévisions annuelles, malgré des ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre

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9 juillet - ** L'action du géant des snacks et des sodas PepsiCo

PEP.O connaît des fluctuations dans un marché pré-ouverture volatil; elle affichait en dernier lieu une baisse d'environ 2%

** Le fabricant de boissons a dépassé les estimations d’ concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour les sodas sans sucre

** L'entreprise maintient ses prévisions pour l'exercice 2026: une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4%, et une hausse du bénéfice par action de son cœur de métier, à taux de change constant, comprise entre 4% et 6%

** "Les résultats ont été modérés ce trimestre, la performance du secteur américain de l’alimentation et des boissons s’étant ralentie en raison du resserrement des budgets des consommateurs sous l’effet de la hausse des pressions inflationnistes" - Ramon Laguarta, directeur général

** PEP affiche un bénéfice par action (BPA) de base de 2,20 $ au deuxième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 2,21 $ – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 6,4% pour atteindre 24,18 milliards de dollars, contre une estimation de 23,95 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 1% depuis le début de l'année