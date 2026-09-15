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Le cours de l'action Otis recule après l'annonce du départ à la retraite de sa directrice générale, Judy Marks, prévu l'année prochaine
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 15:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** L'action du fabricant d'ascenseurs Otis

OTIS.N a reculé d'environ 1,4 % à 69 dollars en début de séance

** La directrice générale Judy Marks prend sa retraite après avoir mené Otis vers sa transition en tant que société indépendante à la suite de sa scission d'avec United Technologies en 2020

** Mme Marks, qui a occupé le poste de directrice générale pendant sept de ses neuf années chez Otis, continuera à diriger l’entreprise jusqu’au 31 juillet 2027

** Un comité d’administrateurs indépendants est à la recherche d’un successeur

** Ce comité, soutenu par le cabinet de recrutement Spencer Stuart, examinera les candidatures internes et externes pour ce poste

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 21,1 % depuis le début de l'année

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