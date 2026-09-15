Le cours de l'action Otis recule après l'annonce du départ à la retraite de sa directrice générale, Judy Marks, prévu l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 septembre - ** L'action du fabricant d'ascenseurs Otis
OTIS.N a reculé d'environ 1,4 % à 69 dollars en début de séance
** La directrice générale Judy Marks prend sa retraite après avoir mené Otis vers sa transition en tant que société indépendante à la suite de sa scission d'avec United Technologies en 2020
** Mme Marks, qui a occupé le poste de directrice générale pendant sept de ses neuf années chez Otis, continuera à diriger l’entreprise jusqu’au 31 juillet 2027
** Un comité d’administrateurs indépendants est à la recherche d’un successeur
** Ce comité, soutenu par le cabinet de recrutement Spencer Stuart, examinera les candidatures internes et externes pour ce poste
** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 21,1 % depuis le début de l'année
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