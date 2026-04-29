Le cours de l'action NXP Semiconductors progresse grâce à des perspectives favorables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action NXP Semiconductors NXPI.O grimpe de 17,2 % en pré-ouverture après que la société a annoncé des prévisions pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations du marché, invoquant une reprise sur les marchés des puces industrielles et automobiles

** Le fabricant de puces prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 3,35 et 3,55 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 3,29 à 3,72 dollars par action, les valeurs médianes pour ces deux indicateurs étant supérieures aux estimations, selon les données de LSEG

** Les analystes de J.P. Morgan estiment que les prévisions optimistes de NXP suggèrent que la reprise des puces automobiles et industrielles s'accélère, même si le secteur mobile reste un frein

** Ces perspectives favorables font suite à des prévisions tout aussi optimistes publiées la semaine dernière par son concurrent Texas Instruments

TXN.O , signalant une reprise plus générale sur certains marchés des puces

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 6,1 %, ce qui correspond globalement à la hausse du Nasdaq .IXIC