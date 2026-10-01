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Le cours de l'action nVent progresse après la finalisation de l'acquisition de Maverick Power
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 19:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action du fournisseur de solutions électriques nVent Electric NVT.N progresse de près de 3 % pour s'établir à 164,74 dollars en après-midi

** NVT annonce la finalisation de son projet, précédemment annoncé, d’acquisition du fabricant d’équipements pour centres de données Maverick Power pour 1,75 milliard de dollars, sous réserve des ajustements habituels

** La transaction prévoit également une contrepartie supplémentaire potentielle pouvant atteindre 550 millions de dollars en espèces, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de performance en 2027 et 2028

** Cette opération renforce la présence de nVent sur le marché des infrastructures d’IA, où les dépenses consacrées à l’alimentation électrique et au refroidissement des centres de données ont stimulé la demande

** Sur 19 courtiers, 17 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 2 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 210 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, NVT affiche une hausse de 61,6 % depuis le début de l’année

Fusions / Acquisitions
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