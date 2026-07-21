Le cours de l'action MSCI recule alors que la société relève ses prévisions de dépenses

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MSCI MSCI.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de charges d'exploitation pour l'ensemble de l'année, invoquant des coûts liés aux acquisitions, une augmentation des primes versées aux salariés et une hausse des dépenses d'investissement, ce qui a entraîné une chute de plus de 7 % du cours de l'action de l'éditeur d'indices, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

La société a indiqué que la forte dynamique de son activité contribuait également à la hausse des coûts, les actifs sous gestion liés aux indices MSCI ayant dépassé les hypothèses de ses prévisions précédentes et entraîné une augmentation des commissions liées aux actifs.

Voici plus de détails tirés du rapport financier:

* MSCI a relevé ses prévisions de charges d'exploitation pour 2026, les faisant passer de 1,49-1,53 milliard de dollars à 1,54-1,58 milliard de dollars.

* Les commissions liées aux actifs du segment indices de MSCI ont augmenté de 26,6 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 233,1 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

* Les charges d’exploitation ont augmenté de 9,2 % pour atteindre 379,5 millions de dollars, sous l’effet de la hausse des coûts liés à la technologie, aux données de marché, aux services professionnels et aux rémunérations, tandis que les charges d’intérêts ont progressé de près de 48 % en raison de l’augmentation du niveau d’endettement.

* Le fournisseur de données et d’analyses a annoncé un résultat net ajusté de 360 millions de dollars pour le deuxième trimestre, soit 4,94 dollars par action, ce qui est conforme à l'estimation des analystes de 359,4 millions de dollars, soit 4,94 dollars par action.

* Les indices boursiers de la société servent de références pour des milliers de milliards de dollars d’actifs détenus par des fonds d’investissement, des régimes de retraite et des gestionnaires d’actifs, afin d’orienter leurs décisions d’investissement.