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Le cours de l'action Insmed recule suite à la démission de sa directrice financière, Sara Bonstein
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 13:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Insmed

INSM.O recule de plus de 3% à 107,59 dollars avant l'ouverture du marché

** Sara Bonstein quittera ses fonctions de directrice financière à compter du 30 octobre

** Sara restera en poste jusqu'à la fin du mois afin d'assurer une transition en douceur jusqu'à la publication des résultats financiers du troisième trimestre de la société, le 29 octobre

** Avant de rejoindre Insmed, Sara occupait le poste de directrice financière chez OncoSec Medical

** La société réaffirme ses prévisions pour l’exercice 2026 et a lancé une recherche pour trouver son prochain directeur financier

** Les 25 courtiers couvrant le titre sont tous optimistes; objectif de cours médian – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 36,15% depuis le début de l’année

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