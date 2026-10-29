Le cours de l'action ICE progresse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes

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(Actualités)

29 octobre - ** L'action d'Intercontinental Exchange

ICE.N , propriétaire du NYSE, progresse de 5,7% à 164,87 dollars

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 2,02 dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,97 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre s'élève à 2,77 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,75 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Par ailleurs, ICE s'associe à Trade XYZ pour lancer une plateforme réglementée aux États-Unis permettant de négocier 24 heures sur 24 des contrats à terme perpétuels, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation

** ICE agirait en tant qu’opérateur exclusif des marchés réglementés de Trade XYZ tout en réalisant un investissement stratégique dans la société

** Les analystes de RBC Capital Markets estiment que cet accord élargit le marché potentiel total d’ICE à une vaste population mondiale de traders particuliers actuellement actifs sur des plateformes offshore

** “À l'heure actuelle, la clientèle d'ICE est composée à plus de 99% d'investisseurs institutionnels, ce qui fait des particuliers une nouvelle opportunité de marché à exploiter”

** Sur 17 analystes, 14 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, deux la note “conserver” et un la note “vendre”; leur objectif de cours médian est de 183 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 3,7% depuis le début de l'année