Le cours de l'action Grail recule après la publication de résultats mitigés concernant un test sanguin de dépistage du cancer

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1er juin - ** L'action du fabricant de tests de dépistage du cancer Grail GRAL.O a chuté de 15,5 % à 60,58 dollars après que les résultats détaillés d'une vaste étude britannique portant sur son test sanguin multicancéreux Galleri ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs

** Grail avait précédemment déclaré lors du congrès de l'American Society of Clinical Oncology que l'essai NHS-Galleri n'avait pas atteint son objectif principal, à savoir réduire de manière significative les diagnostics de cancer de stade III et IV pour 12 types de cancer prédéfinis

** La société a mis en avant des signes de bénéfices, notamment une diminution des cancers de stade IV et une augmentation des diagnostics à un stade précoce, mais les analystes de Guggenheim se sont demandé si les données étaient suffisamment solides pour justifier une utilisation à grande échelle chez les patients à risque moyen

** Guggenheim a déclaré que la présentation à l'ASCO avait suscité des doutes quant à savoir si Galleri ne serait pas mieux adapté aux groupes à haut risque

** La société de courtage a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que de nombreux cancers détectés à un stade précoce étaient des cancers colorectaux et pulmonaires, pour lesquels des options de dépistage existent déjà

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action GRAL a perdu 29,4 % depuis le début de l'année