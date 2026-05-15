Le cours de l'action Figma s'envole alors que les outils d'IA font grimper les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai -

** Les actions de la société de logiciels de conception Figma FIG.N ont progressé de 12,3 % pour atteindre 22,73 $ avant l'ouverture du marché

** La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel jeudi, grâce à l'adoption massive de ses outils d'IA, qui a stimulé les abonnements payants et accru l'utilisation de ses services par les grandes entreprises

** Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,42 et 1,43 milliard de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 1,36 à 1,37 milliard de dollars

** “FIG est l'une des rares entreprises du secteur des applications à pouvoir générer une forte hausse de ses résultats” - analystes de Piper Sandler

** “La marge brute devrait toutefois rester sous pression, mais l'application des crédits d'IA devrait contribuer à compenser partiellement ce fardeau” - Piper Sandler

** 3 des 13 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 10 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 38,5 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 45,8% depuis le début de l'année