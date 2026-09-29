Le cours de l'action Fair Isaac s'effondre alors que l'autorité de régulation du logement milite en faveur d'un cadre tarifaire unique

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Le cours de l’action de Fair Isaac

FICO.N a chuté mardi après que l’autorité fédérale américaine de régulation du logement a annoncé qu’elle étudiait des modifications concernant l’utilisation des rapports de solvabilité afin de réduire les coûts d’emprunt, menaçant ainsi la position dominante de longue date de FICO dans le domaine de la notation de crédit hypothécaire aux États-Unis.

Dans des publications sur la plateforme de réseaux sociaux X, le directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency), Bill Pulte, a déclaré que les organismes de financement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac allaient adopter une grille tarifaire unique intégrant à la fois les scores VantageScore et FICO, plaçant ainsi les deux rivaux sur un pied d’égalité.

* Mardi, l’action de Fair Isaac a chuté de 27 %, atteignant son plus bas niveau depuis janvier 2023, et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis mai 1989.

* Son score FICO est considéré comme la référence pour mesurer le risque de crédit des consommateurs par les banques, les émetteurs de cartes de crédit et les prêteurs hypothécaires et automobiles, tandis que le VantageScore a été développé comme concurrent par Equifax EFX.N , Experian EXPN.L et TransUnion

TRU.N .

* Fair Isaac n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

* « Cela devrait en soi se traduire par une augmentation du nombre de prêts immobiliers bénéficiant de conditions tarifaires avantageuses avec le modèle VS4 (VantageScore) par rapport au FICO Classic », ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note.

* RKT.N , filiale de Rocket Companies, a annoncé lundi qu'elle deviendrait le premier prêteur hypothécaire à adopter VantageScore 4.0 comme modèle de notation privilégié pour tous les prêts éligibles.

* « Le scénario le plus défavorable pour FICO serait que Rocket Mortgage ne recoure plus du tout aux scores FICO lorsque cela est éligible », ont ajouté les analystes.

* Equifax et TransUnion ont chuté respectivement de 3,2% et 5% mardi, tandis qu’Experian, cotée à Londres, a reculé de 1,8%.

* Bill Pulte, qui a accusé à plusieurs reprises FICO de maintenir indûment les coûts à un niveau élevé pour les consommateurs, a annoncé au début du mois qu’il avait donné pour consigne à Fannie Mae et Freddie Mac d’approuver tous les prêteurs à utiliser VantageScore.