Le cours de l'action Equinix recule en raison de prévisions mitigées pour le troisième trimestre

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Mercredi, l'action d'Equinix EQIX.O a reculé de 3%, les prévisions mitigées pour le troisième trimestre ayant éclipsé la révision à la hausse des perspectives pour l'ensemble de l'année et à long terme.

Voici quelques détails:

* Pour le troisième trimestre, Equinix table sur un chiffre d'affaires compris entre 2,53 et 2,58 milliards de dollars, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation des analystes, qui s'élève à 2,58 milliards de dollars.

* Equinix a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 10,21 et 10,29 milliards de dollars, contre 10,14 à 10,24 milliards de dollars auparavant.

* Equinix, qui exploite 281 centres de données à travers le monde, a également revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie ajustés provenant de l’exploitation (AFFO) pour l’ensemble de l’année, les portant de 42,31 à 43,11 dollars par action à une fourchette comprise entre 42,69 et 43,29 dollars par action.

* L’opérateur spécialisé dans les centres de données table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 10% et 13% jusqu’en 2029, contre une fourchette précédente de 7% à 10%, et sur une croissance de l’AFFO par action comprise entre 9% et 12% par an, contre 5% à 9% auparavant.

* Equinix, qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O , Netflix NFLX.O et Adobe ADBE.O , a annoncé un chiffre d’affaires de 2,63 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 2,58 milliards de dollars.

* La société a indiqué que la demande des clients restait généralisée et en hausse, et qu’elle était bien positionnée pour répondre aux besoins des entreprises du monde entier en matière d’infrastructures de réseau, de cloud et d’IA.

* Equinix fournit aux organisations des espaces sécurisés et économes en énergie pour héberger leurs équipements informatiques, ainsi que des solutions de connectivité.