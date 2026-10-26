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Le cours de l'action EQT recule avant l'ouverture de la Bourse suite à l'annonce de l'acquisition de Range Resources
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 11:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** L'action de la société américaine de gaz naturel EQT Corp EQT.N reculait de 4,7% à 53,10 dollars en pré-ouverture, tandis que celle de Range Resources RRC.N progressait de 10,1% à 50,12 dollars

** EQT va acquérir Range Resources dans le cadre d'une opération entièrement en actions, afin de créer une société dont la valeur d'entreprise dépassera les 50 milliards de dollars

** Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Range Resources recevront 0,987 action EQT Corp pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui valorise l'opération à environ 12,83 milliards de dollars

** Le prix d'offre implicite de 54,91 dollars par action est supérieur d'environ 20,6% au dernier cours de clôture de Range Resources, qui s'établissait vendredi à 45,52 dollars

** À la dernière clôture, EQT affichait une hausse de 3,7% depuis le début de l’année et RRC une hausse de 29,1% depuis le début de l’année

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