Le cours de l'action Elevance progresse après des commentaires positifs sur le troisième trimestre

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10 septembre - ** L'action de l'assureur santé Elevance

ELV.N progresse de 3,7 % à 409,65 dollars

** Lors d’une conférence destinée aux investisseurs, la société “a livré des commentaires relativement optimistes, indiquant que, sur la base des tendances observées en juillet et août, les performances du troisième trimestre étaient en passe de dépasser les prévisions établies lors de la publication des résultats du deuxième trimestre”, précisent les analystes de J.P. Morgan

** ELV réaffirme ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice, à hauteur d'au moins 27 dollars par action, et table sur un ratio des coûts médicaux de 90,2 % en 2026 , avec une marge de variation de 50 points de base

** Le programme Medicare Advantage continue de s’orienter vers des marges supérieures à 2 % en 2026, tandis que les régimes Medicaid et Obamacare semblent également dépasser les attentes, selon JPM, qui cite ELV

** “Nous pensons que cette mise à jour permet d’envisager un potentiel de hausse au second semestre si les tendances favorables se maintiennent jusqu’à la fin de l’année 2026, ouvrant la voie à un retour à une croissance supérieure à 12 % par rapport au taux de croissance de référence”, indique JPM

** En tenant compte des fluctuations de la séance, ELV affiche une hausse de 17,6 % depuis le début de l'année