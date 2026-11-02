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Le cours de l'action EchoStar progresse après l'annonce de négociations avec SpaceX concernant Boost Mobile
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 12:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de l'opérateur de télécommunications EchoStar ECHO.O progresse de 4,6% à 101,44 dollars avant l'ouverture du marché

** SpaceX SPCX.O serait en pourparlers pour racheter Boost Mobile, le service mobile d'EchoStar, ou pour obtenir l'accès à son réseau, qu'elle loue à AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O , rapporte le Washington Post

** Les actions de T-Mobile et d'AT&T ont reculé respectivement de près de 2% et 1%

** SPCX et ECHO n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Les huit sociétés de courtage qui couvrent ECHO lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux; leur objectif de cours médian est de 130 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, ECHO a reculé de 10,82%

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T-MOBILE US
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