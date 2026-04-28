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Le cours de l'action du transformateur de viande de porc Smithfield Foods recule après une mise en garde concernant les coûts des intrants liée au conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action du transformateur américain de viande de porc Smithfield Foods SFD.O recule de 6 % à 26,91 dollars en début de séance

** La société met en garde contre les pressions sur les coûts du fret, de l'emballage et des intrants agricoles liées à la guerre en Iran

** La société mise sur la tarification, la maîtrise des coûts et la couverture pour gérer la hausse des coûts liée au conflit au Moyen-Orient, ont déclaré ses dirigeants lors d'une conférence téléphonique post-résultats

** La société reporte également à la seconde moitié de 2025 la date de finalisation de son acquisition, pour 450 millions de dollars, de Nathan's Famous, fabricant américain de hot-dogs , en raison de la fermeture partielle actuelle du gouvernement américain

** SFD dépasse néanmoins les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices d' pour le premier trimestre et maintient ses prévisions annuelles, grâce à une demande soutenue pour les produits carnés emballés

** Le titre a progressé de 44 % au cours des 12 derniers mois; SFD est entrée en bourse en janvier 2025

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