Le cours de l'action du raffineur de pétrole Delek US recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Le titre du raffineur de pétrole Delek US Holdings DK.N a chuté de 8,3% à 66,25 dollars avant l'ouverture de la séance de jeudi, alors que la société cherche à lever des fonds

** DK annonce une émission privée de 400 millions de dollars d’obligations convertibles (CB) arrivant à échéance le 1er novembre 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour ses besoins généraux, notamment le remboursement partiel d’un prêt à terme

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour financer des « capped calls », des opérations sur dérivés utilisées pour compenser une dilution potentielle

** DK, dont le siège social est situé à Brentwood, dans le Tennessee, affiche une capitalisation boursière d’environ 4,4 milliards de dollars

** L'action DK, qui a reculé au cours des quatre dernières séances, avait bondi d'environ 144% depuis le début de l'année jusqu'à mercredi. Elle a atteint vendredi un plus haut intrajournalier record à 82,27 dollars

** Sur 13 analystes, 7 attribuent à l’action la recommandation « achat fort » ou « achat », 5 « conserver » et 1 « vendre »; l’objectif de cours médian de 72 dollars est en hausse par rapport aux 62 dollars d’il y a un mois et aux 50 dollars du 24 juin, selon LSEG