Le cours de l'action du fabricant de puces Lam Research progresse après l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars

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5 novembre - ** L'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Lam Research LRCX.O a progressé de 2,3 % à 189,54 dollars après la clôture, après avoir enregistré une forte baisse pendant la séance régulière, alors que la société envisage de racheter ses propres actions

** LRCX annonce une autorisation de rachat d’actions d’un montant de 25 milliards de dollars, précisant qu’elle vient compléter les soldes restants de l’autorisation précédente

** La société annonce également un dividende trimestriel de 0,33 $ par action, payable le 6 janvier 2027 aux actionnaires inscrits au 2 décembre 2027

** L'action LRCX a plongé de 16,4 % jeudi pour clôturer à 185,20 $, son plus bas niveau depuis début janvier, alors que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX s'est effondré de plus de 12 % et que le Nasdaq .IXIC a reculé de plus de 5 % en raison des craintes d'un durcissement de la réglementation en matière d'IA à la suite des victoires électorales écrasantes des démocrates

** La société LRCX, basée à Fremont, en Californie, affiche une capitalisation boursière d'environ 231,3 milliards de dollars, selon LSEG

** À la clôture, le titre affiche une hausse de 8 % depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 34 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 350 dollars