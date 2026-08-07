Le cours de l'action Doximity s'envole après la publication d'un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux prévisions

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Vendredi, lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, le cours de l'action Doximity a brièvement doublé après que la plateforme de santé numérique a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street.

Son titre s'échangeait en dernier à 38,14 dollars, en hausse de 84,8 %.

Doximity a annoncé un chiffre d'affaires de 156,6 millions de dollars pour le premier trimestre, publié jeudi après la clôture du marché, dépassant ainsi les estimations de 151,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.