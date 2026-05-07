Le cours de l'action Doordash s'envole après la publication de prévisions trimestrielles optimistes concernant la demande en matière de livraison de repas et de produits d'épicerie

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L'action Doordash DASH.N a bondi de 11 % jeudi en pré-ouverture, la demande pour ses services de livraison de repas et de courses ayant permis à l'entreprise de tabler sur un montant total des commandes en forte hausse pour le deuxième trimestre, malgré les inquiétudes liées à la hausse des prix de l'essence.

La plateforme de livraison a intensifié ses investissements dans ses programmes d'abonnement et étend sa couverture pour la livraison de produits d'épicerie aux États-Unis ainsi que sur les marchés internationaux tels que le Canada, en partenariat avec des détaillants comme Sobeys et Safeway.

Le programme d'abonnement de Doordash aux États-Unis et au Canada, appelé DashPass, coûte environ 9,99 $ par mois, soit 96 $ par an, et offre la livraison gratuite pour les commandes de produits d'épicerie.

La société a fait état d'une augmentation des inscriptions à ses programmes d'abonnement au premier trimestre, les consommateurs continuant d'apprécier la commodité des livraisons.

Son concurrent Uber UBER.N a également prévu de solides réservations pour le deuxième trimestre, en partie grâce à une croissance supérieure aux prévisions dans son segment de livraison.

“La santé financière des consommateurs est sous le feu des projecteurs en raison de la hausse des prix de l'essence, mais l'impact sur les performances des entreprises ne s'est pas concrétisé. Si le trafic dans le détroit d'Ormuz revient à la normale, la voie vers une année 2026 solide s'ouvre pour les acteurs du secteur de la commodité,” a déclaré Mark Giarelli, analyste chez Morningstar, dans une note.

Doordash a déclaré avoir attiré plus de nouveaux clients dans son activité d'épicerie aux États-Unis au cours du trimestre clos le 31 mars que lors de n'importe quel trimestre précédent.

Cependant, certains analystes ont tout de même appelé à la prudence, alors que Doordash et d’autres concurrents dans le secteur de la livraison, tels qu’Instacart CART.O , font face aux répercussions de la hausse des prix du carburant due à la guerre au Moyen-Orient et mettent en place des programmes d’aide pour leurs livreurs.

Doordash a déclaré que son programme d'aide pour l'essence coûterait à l'entreprise plus de 50 millions de dollars au cours du trimestre actuel. Sa marge brute pour le premier trimestre s'est contractée à 48,2 %, contre 48,7 % il y a un an.

Son ratio cours/bénéfice prévisionnel pour les 12 prochains mois, un indicateur de référence pour l'évaluation des actions, s'élevait à 52,54, contre 15,37 pour Instacart et 22,05 pour Uber. L'action Doordash a perdu environ 25 % cette année.