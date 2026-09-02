Le cours de l'action Dell progresse après que la forte demande de serveurs d'IA a revu à la hausse les prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Dell Technologies

DELL.N a grimpé de près de 10% mercredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, la forte demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA ayant entraîné une révision à la hausse de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice .

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA ont bénéficié d’une demande en hausse, les entreprises technologiques et les hyperscalers intensifiant leurs investissements dans les centres de données pour prendre en charge les grands modèles linguistiques et d’autres applications d’IA. Super Micro Computer, une entreprise du même secteur, avait également annoncé des résultats encourageants le mois dernier.

“La dynamique de l’IA parle d’elle-même”, ont déclaré les analystes de J.P.Morgan, soulignant le niveau record des commandes de Dell (60 milliards de dollars) et son carnet de commandes de 95 milliards de dollars pour le trimestre.

Les serveurs de Dell, équipés des puces NVDA.O de Nvidia, sont très recherchés par les clients, notamment les fournisseurs de services cloud d'IA Nscale et CoreWeave CRWV.O , pour construire des clusters de calcul destinés à l'entraînement et à l'exécution de modèles d'IA.

“La solidité du segment du stockage joue un rôle déterminant et semble durable, car l'IA est le moteur de la croissance fondamentale de l'activité la plus rentable de Dell”, ont déclaré les analystes de Melius Research.

La société de courtage a relevé son objectif de cours sur l’action à 735 dollars, le plus élevé parmi les analystes suivis par LSEG.

Dell a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les faisant passer de 167 milliards de dollars à 192 milliards de dollars, et a ajusté son objectif de bénéfice par action, le faisant passer de 17,90 dollars à 25,50 dollars.

Son chiffre d'affaires du deuxième trimestre a bondi de 58% pour atteindre un niveau record de 47 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui s'élevaient à 44,92 milliards de dollars.

Les actions d’autres fabricants de serveurs d’IA, notamment Super Micro SMCI.O et Hewlett Packard Enterprise HPE.N , ont progressé respectivement de 0,7% et 5,4% à la suite de la publication des résultats de Dell.

Si cette hausse se confirme, Dell devrait voir sa capitalisation boursière augmenter d'environ 26 milliards de dollars au cours actuel de l'action, fixé à 465 dollars.

Selon les données de LSEG, son titre se négociait à 18,12 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois. À titre de comparaison, ces chiffres s’élèvent respectivement à 12,56 et 8,06 pour HPE et Super Micro.