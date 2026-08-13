Le cours de l'action d'Applied Materials recule face aux attentes élevées des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O recule de 5,7% à 504 dollars en séance prolongée

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre dépasse les estimations , mais le titre recule en raison des attentes élevées des investisseurs à l'approche de la publication des résultats

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 9,12 milliards de dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s'élevaient à 8,99 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre d'environ 10,25 milliards de dollars ± 500 millions de dollars, contre une estimation des analystes de 9,54 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l'année