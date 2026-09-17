Le cours de l'action d'Aethlon Medical s'envole après sa fusion avec North Immunology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Le titre du développeur de dispositifs médicaux Aethlon Medical AEMD.O s'envole de 430 % à 7,58 dollars en pré-ouverture après la conclusion d'un accord de fusion entièrement en actions avec la société privée de biotechnologie North Immunology

** Si cette hausse se confirme, le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis juin 2026

** La société issue de la fusion exercera ses activités sous le nom de North Immunology et sera cotée sous le symbole boursier NRTX, avec une valeur des capitaux propres pro forma de 346,5 millions de dollars

** Les actionnaires d’AEMD devraient détenir environ 4,75 % de la société fusionnée

** L'opération comprend un placement privé de 180 millions de dollars destiné à financer les activités de la société fusionnée jusqu’au second semestre 2028

** À la clôture d'hier, AEMD était valorisée à 2,3 millions de dollars après avoir perdu environ 90 % depuis le début de l'année