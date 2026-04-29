Le cours de l'action Cognizant chute après la publication de prévisions de chiffre d'affaires décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Le titre de la société de conseil en informatique Cognizant CTSH.O recule de 5,9 % à 51,5 dollars en pré-ouverture, après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations , invoquant la prudence des clients en matière de dépenses informatiques dans un contexte d'incertitude macroéconomique

** La société table sur un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 5,45 et 5,52 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes de 5,56 milliards de dollars, selon les données de LSEG; elle revoit également à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

** CTSH annonce le “Projet Leap”, une initiative visant à accélérer sa transition vers l'IA et à réaliser des économies de 200 à 300 millions de dollars d'ici 2026, mais qui entraînera des frais de restructuration pouvant atteindre 320 millions de dollars

** Sur 31 analystes, 14 recommandent d'“acheter” CTSH et 17 de “conserver”; le cours cible médian est de 83 $

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté d'environ 33,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 4,3 % pour le S&P 500 .SPX